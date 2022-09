Na sluitingstijd is de Abdij van Diyar, zijn beveiligingsronde is acht kilometer lang

,,Even een glaasje water hoor”, zegt Diyar Altalabani (33) na een uur. Hij tapt een bekertje uit een van de apparaten in het provinciehuis. Het zweet staat op zijn voorhoofd. In de meeste gangen en kamers van de monumentale Abdij in Middelburg is nog goed te merken dat het die dag tropisch warm is geweest. Desondanks houdt de beveiliger van Delta Safe Security - als altijd gekleed in overhemd, stropdas en vest - het tempo erin. Als hij de brand- en sluitronde beëindigt met het vergrendelen van de poorten van het Abdijplein, wijst de app SportsTracker aan dat hij in meer dan twee uur bijna acht kilometer heeft afgelegd. Hij komt met gemak aan 10.000 stappen per dag.