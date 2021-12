Na ruim twee eeuwen weer verse Zeeuwse scheepjesschellingen

quiz 2021: Weet jij nog wat er allemaal gebeurde?

VLISSINGEN - We zitten in de laatste dagen van 2021. Een jaar dat, net als het jaar ervoor, zo werd overschaduwd door het coronavirus en alles dat daarbij kwam kijken, dat je bijna zou vergeten dat er weldegelijk nog veel meer aan de hand was in de wereld. Zeker ook in Zeeland. Maar wat weet jij er nog van? Test je kennis van het nieuws van afgelopen jaar met onze eindejaarsquiz!

13:50