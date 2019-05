Na restaurants, friet en tonic: Sergio Herman heeft zijn eigen koffie

Zijn koffielabel is een weloverwogen keuze en niet het zoveelste commerciële product in de rij, zegt Sergio Herman. ,,Vroeger draaide ik alleen maar op het hoogste niveau in mijn restaurant. Maar ik ben gaan beseffen dat zoiets niet voor iedereen financieel haalbaar is. Het is gewoon fijn om iets te maken voor mensen die bijvoorbeeld niet naar één van de restaurants kunnen komen omwille van de prijs. Dan kan ik hen nu toch iets kwaliteitsvols aanbieden waarvan ze thuis kunnen genieten. Een product voor alle lagen van de bevolking. Met die insteek ben ik ook aan het Frites Atelier begonnen, en dat is nu met de koffie niet anders”, legt hij uit.

Servies

Behalve zijn frituurketen - met zaken in Gent, Antwerpen, Brussel, Den Haag, Utrecht en Arnhem - bestaat het imperium-Herman nog uit drie restaurants: The Jane in Antwerpen, en Pure C met bijhorend hotel en AIRrepublic in Cadzand. Hij heeft ook een eigen servies en een eigen tonic in de winkel liggen. ,,Toch voel ik me nog steeds een chef en geen businessman. En weet dat ik veel meer ‘nee’ zeg op aanvragen dan ‘ja’”, lacht Herman. ,,Ik ben daar heel zorgvuldig in. Als ik iets doe, moet het een toegevoegde waarde hebben. En uiteindelijk past elk product dat ik uitbreng bij het hele chef-gebeuren.”

Bovendien zou dat alles nooit op volle toeren kunnen draaien zonder zijn dagelijkse bakje troost ‘s morgens vroeg. ,,Dat is het eerste waar ik naar uitkijk als ik opsta. Zonder dat eerste kopje koffie sta ik ‘s ochtends na zulke lange werkdagen - en dat intussen al dertig jaar lang - maar versuft in mijn keuken”, lacht hij. ,,Koffie is een essentieel onderdeel van mijn dagelijkse leven. Maar ook in de restaurants. Koffie maakt een restaurantbezoek af - en daarom moet het perfect zijn, van smaak, temperatuur, van hoe je machine en bonenmaler zijn afgesteld.” De kwaliteit van koffie wordt ook steeds belangrijker voor mensen. ,,Vroeger had je enkel in Amerika en Londen van die ‘high-end’ koffiebars, maar nu is dat hoge niveau van koffie ook overgewaaid naar ons.”

Allemansvriend

Drie jaar lang werkte de Nederlandse topkok samen met koffie-expert Annelies Houwen. Zij levert al meer dan vijf jaar koffie aan Pure C en is ook de vrouw van een goede vriend. ,,Er kruipt heel wat tijd in het zoeken naar de juiste bonen, het branden ervan, het cuppen (proeven, red.). Je moet verschillende tastings doen, blends maken, je kan eindeloos combineren. Ik heb mijn sommelier en barista’s betrokken in dat hele proces, maar ook mijn vrouw en mijn moeder. Ieders benadering van koffie is anders en dus ook waardevol.” Het resultaat is volgens Herman ‘een allemansvriend die van kwalitatief hoog niveau is’. Zelf omschrijft hij die als een lekkere, doordrinkende koffie, 100% Arabica, met keuze tussen een medium (ideaal voor filterkoffie) of dark roast (voor espresso’s of melkbereidingen).