Na elf weken doorploeteren heeft eindelijk ook Zeeland vakantie: Fruitella’s inslaan en rijden maar!

met PollHet leek wel een eeuwigheid te duren, maar eindelijk is het dan ook in Zeeland zover: zomervakantie! Her en der staan mensen hun caravan in te pakken voor de langverwachte reis naar het zuiden.

Elf weken. Zo lang duurde het tussen de meivakantie en zomervakantie. Zeeuwse gezinnen waren dit jaar behoorlijk de pineut met onhandelbare kinderen, oververmoeide ouders en loeizware tassen vol knutsels en werkboeken tot gevolg.

Maar eindelijk - ein-de-lijk - kunnen ook in Zeeland de schooltassen in de kast en de wekkers voorlopig op stil. De komende zes weken hoeft er helemaal niets. Ja, tassen pakken. De auto nog een laatste beurt. Een doekje door de caravan. Fruitella’s inslaan, en rijden maar.

Het mocht wel weer iets avontuurlijker

In de Vlissingse wijk Lammerenburg loopt Alexandra van der Meule op en neer tussen haar huis en de caravan op de oprit. Dan weer met een luchtbed, dan weer met een fles afwasmiddel. ,,We vertrekken zondag pas hoor. Maar ik pak nu alvast alles in, zodat we morgen nog een dagje vrij zijn. Dan kunnen we nog even de stad in, als het moet.”

Het gezin rijdt naar Spanje. ,,Dat wilden de kinderen”, vertelt Alexandra. ,,En ik moet zeggen: na twee jaar corona waren wij ook wel weer toe aan een langere reis. We zijn heel netjes geweest hoor: het eerste jaar naar Almere, het jaar erop naar Sneek. Maar nu mocht het wel weer iets avontuurlijker.”

Alle kinderen in hun eigen tent

Bijna drie weken gaan ze. Al zitten de vijf gezinsleden niet drie weken op elkaars lip. ,,Onze kinderen zijn al groot, dus die hebben allemaal hun eigen tent. Hoewel de oudste ineens weer terugkomt naar de caravan. Dat is toch iets comfortabeler.”

De caravan ligt aan de stekker om de koelkast te laten werken en de laatste spullen worden de caravan in gedragen. ,,We nemen tassen mee en dan richt ik de caravan daar ter plaatse in”, legt Alexandra uit. ,,Dat werkt het beste. Zoals elk jaar proberen we ook nu weer zo weinig mogelijk mee te nemen. Maar dat is lastig hoor, met een dochter van 19 die gek is op kleding.”

Cees en Marjo zijn tien weken per jaar op pad met hun Eura Mobil.

Hele Hollandse kolonies

Een paar deuren verder staat een camper op de stoep. Marjo liep er net naartoe met een sopje. ,,Alleen gaan wij niet, we komen net terug! Dat is het voordeel als je gepensioneerd bent: dan kun je lekker buiten de schoolvakanties.”

Zij en Cees hebben vier weken Provence achter de rug. ,,En het was heer-lijk. We zijn vanwege de warmte weggegaan, kun je nagaan. Vorig jaar zijn we wel tijdens de schoolvakantie gegaan, met corona enzo, en toen kwamen we bijna geen Nederlanders tegen. Nou, dat was dit jaar wel anders! Hele Hollandse kolonies hebben we gezien.

Toen hun eigen kinderen nog thuis woonden, gingen ze ook al kamperen. ,,Met de vouwwagen toen nog. En daarna de caravan. Fantastische vakanties hebben we beleefd. Maar buiten de schoolvakanties is wel lekker hoor. Nu betalen we achttien tot twintig euro per nacht, anders is het twee en soms wel drie keer zoveel.”

Zelfs de motor gaat mee

Cees en Marjo maken de camper - een kekke Eura Mobil met een voorkant die altijd weer blije blikken oplevert - nu gereed voor hun schoondochter, die er een weekje mee naar de Ardennen gaat. Eind augustus gaan Cees en Marja zelf weer. Ze denken aan de Atlantische kust, maar het kan net zo goed Portugal worden. ,,We doen gewoon waar we zin in hebben.”

Hij neemt zelfs altijd zijn motor mee, op een trailer achter de camper. ,,En dan lekker toeren met zijn tweetjes. Ik voorop, Marjo achterop. Dan genieten we, allebei. Ik moet zeggen: ik vind het maar niks om ouder te worden. Maar als je, zoals ik, veertig jaar ambtenaar bent geweest, dan weet je: die vrijheid is onbetaalbaar.”

