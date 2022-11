Na een recordjaar zakt de export van uien in: ‘Boeren hebben meer graan en minder uien gezaaid’

Voorzitter Gijsbrecht Gunter van de Holland Onion Association noemt twee oorzaken. ,,Telers hebben dit seizoen 9 procent minder uien ingezaaid omdat de opbrengsten de laatste jaren tegenvielen, mede door lange perioden van de droogte waarbij in Zeeland een gebrek aan zoet water om te kunnen irrigeren een extra groot probleem is. Een ui wortelt niet diep en heeft regelmatig water nodig. Akkerbouwers hebben vaker gekozen voor minder risicovolle teelten als graan en aardappelen. Door de hoge graanprijzen is de teelt van tarwe ook erg aantrekkelijk. Niet alleen het totale uienareaal is kleiner, ook de opbrengst per hectare is door de droge lente en zomer gedaald van gemiddeld 57 ton naar 44 ton per hectare.”