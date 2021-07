Na een kort verblijf in België is straks geen test nodig

Bram luidt de noodklok voor de ansjovis: Rap zoet water toelaten in Ooster­schel­de, anders een dooie boel

17:40 BERGEN OP ZOOM - Oud-weervisser Bram Aertssen luidt de noodklok voor de ansjovis. Als we niet rap zoet water in de Oosterschelde toelaten, vreest hij dat het visje voorgoed wegblijft. En daarmee de weervisserij ten dode is opgeschreven. Onderzoekers zeggen dat er meer nodig is dan alleen zoet water.