Na een dag vol spanning is het zeker: Jacqueline van den Hil uit Goes gaat de Tweede Kamer in

Corona laat Roy, Kaj en Wendy anders stemmen, maar Peter niet. ‘Mijn wereld wordt steeds kleiner’

7:15 VLISSINGEN - Doet corona iets met jouw stemgedrag? Bij Roy, Kaj en Wendy wel. Zij zijn anders gaan denken. Over hoe we met elkaar omgaan, over de wereld, over vrijheid. Elk om hun eigen reden. Peter kleurt ook een ander hokje rood dan anders, maar niet om covid-19. De vier vertellen openlijk over hun keuze.