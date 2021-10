Na dertig jaar is de Nieuwe Bijbelvertaling echt af: ‘Dit is een prachtig moment’

uit het leven Muziek was Eddy Meijers’ leven, zijn muzikali­teit leeft voort

12 oktober ,,Ik ben geen techneut, maar een technoot”, zei Eddy Meijers graag. Zijn hart ging uit naar muziek, naar trompetspelen en dirigeren. Muziek zat in zijn genen en hij was een zeer begaafd musicus. Maar zijn grote passie, muziek maken, bleef een hobby. Hij werkte als ingenieur. Zelfs toen dementie zijn brein afbrak, kon hij nog lang prachtig trompet spelen. Eddy Meijers overleed op 3 juni 2021 in Hulst, op 75-jarige leeftijd.