Na de stilte, trekt een storm van boekingen over Zeeland

We nemen de proef op de som en gaan op zoek naar een vrijstaande vakantiewoning in Zeeland, met minimaal twee slaapkamers. We willen boeken voor de laatste week van juli en de eerste van augustus. Eerst maar eens op de site van Roompot Vakanties kijken, de grootste aanbieder van vakantiewoningen in onze provincie. Maandagochtend biedt Roompot nog 31 woningen aan die aan onze criteria voldoen. Het voordeligste vakantiehuis voor de gezochte twee weken is te vinden in Beach Resort Nieuwvliet-Bad. Voor 2997 euro krijg je een lodge voor maximaal vier mensen. In Buitenhof Domburg staat de duurste vakantiewoning: 6286 euro, maar dan heb je wel een luxe vakantievilla voor zes personen met vier slaapkamers en twee badkamers. De rest van de vakantiewoningen op de Roompot-site variëren in prijs van 3102 tot 5705 euro voor twee weken ‘Zeeland’.