Na de lockdown wachten vakanties, festivals en sportevenementen: deze Zeeuwen hebben er vertrouwen in

,,Sippen, daar heb je niks aan”, is het motto van Adrie Boogaard, eigenaar van minicamping Boogaard in Zoutelande. Natuurlijk baalt hij dat Duitse gasten die rondom Pasen een vakantie op zijn camping geboekt hadden, massaal annuleren. ,,We moeten nu alles omboeken naar Nederlandse gasten. Dat is jammer, want de Duitsers hebben twee weken paasvakantie, Nederlanders maar twee dagen.”