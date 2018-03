Na de Kerst paar maandjes vetrollen verbranden is écht uit

,,Mensen zijn zich tegenwoordig veel meer bewust dan vroeger van hun gezondheid'', vertelt Freya van Dijke van Futuro Fitness Terneuzen. ,,Via social media worden ze dan ook plat gebombardeerd met berichten over waarom bewegen en sporten zo gezond is. Mensen willen er goed uitzien, afvallen, er strakker uitzien. Dat is de belangrijkste reden dat mensen voortdurend bewegen.''

Ook zij denkt dat de tijd voorbij is om na de Kerst massaal een paar maanden te gaan sporten. ,,Het gros van de mensen ziet sporten als onderdeel van het leven’’, denkt Peter van de Zande, eigenaar/instructeur Sportworxs in Zierikzee. ,, Let wel: daarvoor hoeven ze niet naar een sportschool. Sommigen kiezen ervoor om zelf actief te gaan fietsen of te wandelen. Feit is dat mensen zich meer bewust worden hoe belangrijk bewegen voor de gezondheid is. Dat zien we duidelijk terug. Nieuwe leden haken ook minder snel af, ze blijven langer.’’