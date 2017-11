Mysterieuze sterfte onder volwassen zeehonden in Zeeland

Auto's beschoten in Goese Polder

15:51 GOES - Verschillende auto's in Goes zijn in de nacht van zaterdag op zondag beschoten. In onder meer de Van Kleffensstraat en de Attleestede in de wijk Goese Polder zijn meerdere voertuigen beschadigd. Enkele autoruiten sneuvelden en er is ook sprake van blikschade.