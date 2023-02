Muzikant Wim Steenbakker werd gepest om zijn uiterlijk 'Ik probeer leerlingen duidelijk te maken dat verschillen juist verrijkend zijn.’

Veel mensen zullen Wim Steenbakker wel eens ergens hebben zien optreden. Op een festival of een feest, tijdens een herdenking, in een zorgcentrum of misschien wel tijdens een uitvaart. De 28-jarige inwoner van Wemeldinge is van alle markten thuis. Het ene moment brengt de zanger-gitarist mensen in vervoering met Nederlandstalige klassiekers als Het dorp, een paar uur later zingt hij bij wijze van spreken iets van The Beatles of Elvis Presley. Ook voor hedendaagse popliedjes als Ladada (Mon dernier mot) en zelfs chansons draait hij zijn hand niet om.