Muzikale duizendpoot Dax Hovius maakt zijn opwachting bij The Voice Kids: ‘Ik vond het eerst altijd stom’

Net als alle middelbare scholieren zit ook Dax Hovius nu noodgedwongen thuis. Maar de leerling van het Ostrea Lyceum in Goes verveelt zich allerminst: hij houdt zich bezig met zijn passie, muziek. In Zeeland heeft de jonge zanger/gitarist inmiddels al best wat naamsbekendheid, maar komende vrijdag kan ook de rest van Nederland kennismaken met Dax als hij het podium van The Voice Kids beklimt. Want na een handvol voorrondes achter de schermen mag hij nu zijn kunsten vertonen tegenover de coaches Ali B, Anouk, Marco Borsato en Miss Montreal én honderdduizenden televisiekijkers bij de blind auditions.