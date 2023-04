Muziekschool haalt alles uit de kast voor de open dag; ‘Ik wil ook zo'n groot drumstel’

Dean schudt van nee. Vader en moeder, die glimmend van trots toekijken in het drum- en gitaarlokaal in het cultuurhuis ZierikC, bevestigen dat het echt de eerste keer is dat hun jongste zoon achter het drumstel zit. Grote broer Brandon houdt zich verlegen in. ,,Hij is meer van het voetballen.” Maar even later speelt ook hij vrolijk zijn deuntje mee op de bugel, aangespoord door muziekleraar Pascal van de Velde op piano.