Muziekpodium Veere maakt valse start

Column Ernst-Jan Rozendaal Magnum opus

7:00 Ik heb er the royal wedding niet voor hoeven missen, de spannende duels tussen Tom Dumoulin en Simon Yates in de Giro evenmin, zelf heb ik ook wat kilometers weggetrapt en nog had ik dit pinksterweekend tijd genoeg om het nieuwe boek van Thierry Baudet te lezen. Het is niet dik, de stijl die kennelijk 'wel iets van de late Oek de Jong heeft, iets Reviaans', is niet zodanig barok dat het langzaam leest, in een middag had ik het uit.