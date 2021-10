Muziek was Eddy Meijers’ leven, zijn muzikaliteit leeft voort

uit het leven,,Ik ben geen techneut, maar een technoot”, zei Eddy Meijers graag. Zijn hart ging uit naar muziek, naar trompetspelen en dirigeren. Muziek zat in zijn genen en hij was een zeer begaafd musicus. Maar zijn grote passie, muziek maken, bleef een hobby. Hij werkte als ingenieur. Zelfs toen dementie zijn brein afbrak, kon hij nog lang prachtig trompet spelen. Eddy Meijers overleed op 3 juni 2021 in Hulst, op 75-jarige leeftijd.

Eddy was erelid van Koninklijke Harmonie Sint Cecilia in Kloosterzande. Hij dirigeerde de harmonie bijna 30 jaar en was 60 jaar lid. Zijn vader Jan was er dirigent toen Eddy als jongetje al meespeelde op diverse blaasinstrumenten. Toen Jan in 1974 zeer plotseling overleed, volgde de 29-jarige Eddy hem op als dirigent.

Niet zonder muziek

Zijn vrouw Rosemiek Meijers-Kas was toen zwanger van hun tweede kind, Michiel. Het jonge gezin was ook net verhuisd vanuit Delft naar Terneuzen. ,,Er was geen overleg, ik wist dat hij dirigent zou worden.” Rosemiek wilde hem niet in de weg staan. ,,Eddy kon niet leven zonder muziek, ik gunde hem dat.” Eddy ging twee avonden per week dirigeren en muziekles geven, naast zijn ingenieurswerk overdag.

In de familie waarin Eddy was opgegroeid, draaide ook alles om muziek. Hij werd geboren in 1945 in Sas van Gent en groeide op in Terneuzen. Jan Meijers, Eddy’s vader, was dirigent bij harmonieën en fanfares, net als diens vader, Piet. Eddy’s vader werkte bij de PZEM in Terneuzen; muziek was hobby, maar ook passie.

Fluiten naar je verjaardag