Muziek voor ‘oudere jeugd’ in Studio A58 dankzij Zierikzeese organisator

Waar Festive zich vooral richt op jongeren en specifieke doelgroepen zoals liefhebbers van hardcore of Nederlandstalige muziek, wil Peter den Haan van PDH/EPS vooral de ‘oudere jeugd’ bedienen. Er staan al diverse optredens gepland, variërend van een Sixties Festival tot Monsters of Rock, een hardrockavond met onder anderen de Metallica-tributeband The Unforgiven en de Italiaanse AC/DC-band High Voltage. Blikvanger in de complete programmering is volgens Den Haan het optreden van de Amerikaanse popgroep The Osmond Brothers. Het complete programma is binnenkort te vinden op studio58.nl.