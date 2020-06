MuZeeum zoekt de nuance in discussie over goede of foute zeehelden

Naast de vitrine met een Zeeuws slavenschip raakt directeur Onno Bakker van het MuZeeum in gesprek met een echtpaar uit Krabbendijke dat met dochterlief een dagje Vlissingen doet. Of in het verhaal dat over Michiel de Ruyter wordt verteld ook de donkere kanten van de zeeheld worden belicht? ,,In Nederlandse musea wordt allang de discussie gevoerd hoe we de geschiedenis moeten laten zien", legt hij uit. ,,Tot voor kort deden we dat op de klassieke manier. We lieten het verleden zien vanuit het perspectief van de overwinnaar. Maar vaak heeft het verhaal ook een andere kant. Die verzwijgen we niet. We willen niet onze mening opleggen. We presenteren een verhaal en we hopen dat bezoekers zelf een oordeel vellen. Het is wel fijn als ze naar buiten lopen met iets om over na te denken."