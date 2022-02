MuZEEum krijgt familieportret Michiel de Ruyter in bruikleen

De Duitse portretschilder Juriaen Jacobszn schilderde het werk in opdracht De Ruyter zelf, waarschijnlijk in 1662. Op het unieke familieportet staan Michiel, zijn vrouw Anna, hun kinderen, schoonzoon en kleinkind afgebeeld. Na een periode in het woonhuis van De Ruyter te hebben gehangen, is het werk onlangs gerestaureerd in opdracht van stichting Michiel de Ruyter. Het familieportret is een aanvulling op de bestaande Michiel de Ruyter collectie van het muZEEum.