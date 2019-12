MuZEEum is dit jaar topscorer onder de Zeeuwse musea

VLISSINGEN - Het Zeeuws maritiem muZEEum in Vlissingen trok afgelopen jaar een recordaantal van 46.000 bezoekers. Dat is 43 procent meer dan in 2018. Bij de meeste andere Zeeuwse musea zijn de bezoekersaantallen stabiel.

De expositie over de Slag om de Schelde in de Oranjemolen zorgde voor extra aanloop bij het muZEEum. Afgelopen zomer kwamen daar ruim 10.000 mensen op af. De Oranjemolen maakt – net als De Kazematten – onderdeel uit van het muZEEum. Het bezoek aan het muZEEum zelf steeg van 33.896 mensen in 2018 naar ruim 35.000 in 2019.

Een straat met robots

Ook het Polderhuis in Westkapelle scoort een plus. Het bezoekersaantal klom van ruim 37.434 in 2018 naar 40.150 afgelopen jaar. Volgens coördinator Ivo Beekman werpt de vernieuwing van het museum vruchten af. Het Industrieel Museum in Sas van Gent heeft nog geen definitieve cijfers, maar heeft volgens coördinator Bennie Vermandel meer toeristen over de vloer gehad. ,,Ik denk dat we het bezoekersaantal van 2018 - 11.300 - zeker gaan halen. Volgend jaar voorzien we een toename. We hebben een straat met robots ingericht.”

