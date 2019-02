MuZEEum in Vlissingen krijgt vier ton van loterij voor ingrijpende vernieuwing

Brand in woning Oost-Sou­burg

15:52 OOST-SOUBURG - In een woning aan de Wittezeestraat in Oost-Souburg heeft vanmiddag brand gewoed. Dat gebeurde rond 12.25 uur. Bij de brand is niemand gewond geraakt. Wel was er sprake van veel rook. De brandweer is uitgerukt met één tankautospuit en een ladderwagen. Het is niet bekend waardoor de brand is uitgebroken.