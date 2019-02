MuZEEum in Vlissingen blij met vier ton van BankGiro Loterij

Navarone breekt door het plafond dankzij The Voice of Holland

7:00 MIDDELBURG - Afgelopen vrijdag maakten ze grote indruk in de eerste liveshow van The Voice of Holland, met een vlammende versie van Queens Somebody To Love. En coach Anouk had nog een bijzonder presentje voor de band. Navarone mag op 30 april en 3 mei in de Ziggo Dome spelen, in het voorprogramma van de zangeres.