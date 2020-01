Muskusrat vormt een gevaar; speurhonden moeten alle dieren uit Zeeland verjagen

Crematori­um Middelburg wil plek zijn waar mensen 24 uur per dag bij dierbare terechtkun­nen

16:02 MIDDELBURG - Het crematorium in Middelburg krijgt mogelijk rouwkamers waar mensen 24 uur per dag bij een dierbare kunnen zijn. De gemeente Middelburg wil onderzoeken of dit haalbaar is zodat nabestaanden voor alles rondom een overlijden bij het crematorium terechtkunnen. Volgens de gemeente is dat ‘uniek in de regio’.