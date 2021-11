Musical zet zeeheld Michiel de Ruyter neer als man van vlees en bloed

Ruim anderhalf jaar later dan gepland gaat de voorstelling over Michiel de Ruyter morgenavond eindelijk in première in Theater de Mythe in Goes. ,,Vierenhalf jaar geleden heb ik de opdracht gekregen om de tekst voor deze musical te schrijven”, vertelt Rini de Koster uit Heinkenszand. ,,Het plan was in 2020 ons 75-jarig jubileum te vieren met een zelfgeschreven en zelfgeproduceerde musical. In 2018 was ik klaar met de teksten en in 2019 heeft Hans Laureyn de muzikale omlijsting afgerond. In dat jaar zijn de repetities begonnen en maart 2020 stonden we in de startblokken, toen een maand voor de première de lockdown werd aangekondigd. Iedereen staat te trappelen om eindelijk te laten zien waar we al jaren hard aan werken.”