Musical-Vrienden brengt feelgood musical Shrek: ‘Een beetje humor, daar hebben we allemaal behoefte aan’

De musical vertelt het bekende verhaal over een groene oger, het menselijke monster Shrek. Tim Koeman (26) uit ’s-Heer Arendskerke is één van de hoofdrolspelers in het stuk en legt kort uit waar het verhaal over gaat. ,,Het ‘grote groene figuur’ woont rustig in het moeras, totdat een groep met sprookjesfiguren bij hem wordt gedumpt. Daar is hij het niet mee eens en hij gaat verhaal halen bij de heerser van Duloc. Onderweg komt hij een ezel tegen, waar hij bevriend mee raakt. In ruil voor zijn moeras, krijgt Shrek de opdracht van de heerser van Duloc om een beeldschone prinses te redden uit een hoge toren. Met gevaar voor eigen leven gaat hij op pad.”