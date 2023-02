Musical over leven bij de Berlijnse Muur: hoe is het om in afzondering van elkaar te leven?

In één nacht, om precies te zijn de nacht van 13 augustus 1961, werd Berlijn verdeeld door prikkeldraad. Iedereen kent de verhalen over de val van de muur in 1989. Maar hoe zou het geweest zijn om in Berlijn mét de muur en mét het prikkeldraad te leven? ,,We laten de ontstaansperiode van de muur zien en zoomen in op de menselijke kant”, vertelt Linda Verstraten, één van de hoofdrolspeelster in de musical. ,,Het overkoepelende geschiedenisverhaal is bij ons wel het uitgangspunt, maar we kijken veel meer naar de mens achter het verhaal. Denk aan een passage waarbij moeder en dochter gescheiden worden door de muur. Hoe is het om zo in afzondering van elkaar te leven? Dat is een van de vragen die centraal staat in dit stuk.”