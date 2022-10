Museumschip, rondvaartboot, drijvend restaurant of hotel: deze PSD-oudjes blijven stug ronddobberen

lezersbrieven ‘Voer het betaald parkeren in langs de gehele kuststrook van Walcheren, of in het geheel niet’ en andere lezersreac­ties van deze week

Volgens Jan Koppejan uit Zoutelande moet overal hetzelfde, fatsoenlijke parkeertarief gelden: ,,Ik pleit voor gelijke monniken, gelijke kappen in de gemeente Veere.” En in Vlissingen gaf de politie deze week een bekeuring aan fietsende meisjes, omdat hun verlichting niet fel genoeg was. Ruud de Ruijter uit Vlissingen heeft daar geen goed woord voor over: ,,Nou meneer de agent, knap staaltje politiewerk.” Lees hier de beste ingezonden lezersreacties van deze week.

