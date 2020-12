Multraship Terneuzen bergt de woensdagochtend gekapseisde Urker kotter

Kapelle is de eerste halte voor li­ve-uitzendin­gen van NL Blijft Thuis-trai­ler

10 december KAPELLE - De NL Blijft Thuis-trailer staat twee dagen in Kapelle. Op donderdag en vrijdag dient de trailer bij zorginstelling Cederhof als studio voor live-uitzendingen. Kapelle is de eerste plek in Nederland die de mobiele studio aandoet in het kader van de Kersttoer.