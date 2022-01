Muggen en hooikoorts in januari: de natuur is een beetje van slag na warme jaarwisseling

Volgens de kalender is het hartje winter. Toch lijkt het hier en daar in de natuur al volop lente. De hazelaar en de zwarte els staan al enige tijd in bloei. ,,We hebben een uitzonderlijk zachte periode gehad tussen kerst en oud en nieuw, met temperaturen die je eerder in april verwacht”, zegt Paul Begijn, boswachter bij Natuurmonumenten. ,,Dat heeft voor een boost in de natuur gezorgd.”