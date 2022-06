Mubasher Omar is blij met komst eerste islamitische school in Zeeland

Mits het roostertechnisch kan en het niet te ver weg ligt. Want als de school in Middelburg of Goes zou komen, zou hij het niet eens overwegen. Maar een islamitische school in Vlissingen lijkt hem wel aantrekkelijk. Niet omdat het onderwijs hem op andere scholen niet aanstaat, maar omdat het makkelijker is zijn dochter iets van de islam mee te geven als ze op school dezelfde boodschap verkondigen. ,,Mijn dochter is nog klein, maar ik heb bij mijn zoons gemerkt dat het soms lastig is om bijvoorbeeld uit te leggen dat wij niet eten bij McDonald’s als anderen dat wel doen. Dat mensen ongelovig zijn vind ik prima, maar het is vooral makkelijker als ze opgroeien tussen gelijkgestemden.”