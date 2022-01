MS-patiënt Evelien van der Bliek is ook zakenvrouw: ‘Ik kijk liever wat ik wel kan. Ik ben een vechter!’

Een deur zwaait open in een rustige straat in de Vlissingse wijk Bossenburg. Evelien van der Bliek (42) trippelt op donzen pantoffels de woonkamer in. Ze beweegt verbazingwekkend soepel. Loopt hier echt een MS-patiënte? Als kind was ze al ziekelijk. Zwaar astmatisch, maar sterk genoeg om in haar geboorteplaats Heinkenszand in de katholieke kerk hosties te jatten. ,,Die vond ik namelijk erg lekker!”