Motorrijders herdenken omgekomen Tim (22) op Brouwersdam: ‘Dit komt binnen’

Erwin Hoogesteger van rijschool Hoogesteger in Goes organiseerde de bijeenkomst. Hij kende Tim goed, heeft hem nog les gegeven. ,,Hij begon met motorrijden toen hij achttien jaar was. In de jaren erna heeft hij op steeds zwaardere motoren leren rijden. Afgelopen winter had hij al zijn bewijzen op zak. ,,Hij was geen jongen die gekke dingen zou uithalen. Hij was juist altijd heel beheerst. De plek waar het gebeurd is nodigt motorrijders uit om gas te geven, maar de oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht.”