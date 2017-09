Motorrijder zwaargewond bij ongeluk in Spui

Dronken vracht­wa­gen­chauf­feur veroorzaakt aanrijding en slaat agent

11:12 BRUINISSE - Een 47-jarige Poolse vrachtwagenchauffeur is zaterdag aangehouden in Bruinisse omdat hij onder invloed van alcohol een aanrijding had veroorzaakt. Toen de man ondervraagd werd door de politie gaf hij één van de agenten een klap in het gezicht.