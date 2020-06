Motorrijder verongelukt op Deltaweg bij Kats

België brengt reizen per trein van Gent naar Terneuzen stapje dichterbij

22:08 TERNEUZEN - Het reizen per trein van Gent naar Terneuzen is een stapje dichterbij gekomen. In België is 10,8 miljoen euro extra vastgelegd om de huidige spoorlijn op te waarderen voor goederen- en personenverkeer.