Motoren brullen voor Dean: meer dan 1.300 bikers verzamelen op Grote Markt van Sint-Niklaas

Eenzame Mimus niet langer de enige Zeeuwse CliniClown

Lange tijd was hij een eenzame CliniClown in Zeeland: Martin Hoevenaars uit Scherpenisse. Een wervingscampagne moest daar verandering in brengen. Met resultaat: Anne Heddes uit Tilburg komt binnenkort richting Zeeland. Ondanks deze verdubbeling van het aantal clowns is het tekort aan geschikte krachten alles behalve grappig.

20 januari