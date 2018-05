Motie D66 over Marinierskazerne

Zeeuwse gemalen lozen nu per dag inhoud van 12.000 vrachtwa­gens aan water

19:48 MIDDELBURG - De Zeeuwse gemalen lozen op het ogenblik per etmaal de inhoud van 12.000 vrachtwagens aan water in de Ooster- en de Westerschelde, vertelt Gert van Kralingen van waterschap Scheldestromen. Dat voorkomt niet dat her en der kelders en woonkamers volstromen. De afgelopen week was het bijna elke dag raak.