Mosselseizoen 2019 geopend: Jan Boskamp proeft de eerste

Vrijspraak voor verdachten hotelseks in Middelburg; hof wijst eis tot smarten­geld af

11:17 DEN BOSCH - Een verrassend vonnis van het gerechtshof in Den Bosch in de vermeende gijzelings- en verkrachtingszaak in een hotel in Middelburg in 2017. Een meisje rende toen in paniek en geheel ontkleed de straat op. Alle drie de verdachten zijn vrijgesproken. De eis tot smartengeld van het slachtoffer is afgewezen.