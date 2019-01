Mosselkwekers zien op kweekpercelen nog weinig plastic uit containers MSC Zoe

Twee jaar naar instelling lijkt beste oplossing voor Vlissingse veelpleger

18:31 MIDDELBURG Officier van justitie Gerda Oosterveld was gisteren in de rechtbank van Middelburg niet te vermurwen: voor de 38-jarige Vlissinger T. van W. is een tweejarig verblijf in een instelling voor veelplegers, de ISD-maatregel, de beste oplossing. In die tijd kan Van W. aan zichzelf werken en kan hij er ‘als herboren’ uitkomen.