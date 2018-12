Mosselkwekers verdienen weer iets

PORTRET Monique Verschuure: vroege vogel in de horeca, laatbloei­er in de atletiek

19:00 Monique Verschuure (38) is een bekende Yersekse. Al twaalf jaar baat ze café De Sportvisser uit. ,,In ons dorp is nog echt een caféleven.” Daarnaast is ze een gevierd hardloopster; geen andere Zeeuwse atlete drukte in 2018 haar neus zo aan het venster.