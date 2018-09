Mosselkwekers kunnen 12 miljoen kilo mosselzaad opvissen

Een opsteker voor de mosselsector, zegt Addy Risseeuw, secretaris van de Producenten Organisatie Mosselcultuur. ,,Uit onderzoek bleek vorig jaar dat het niet zo super loopt in de mosselkweek. Een aantal bedrijven heeft moeite om het hoofd boven water te houden. Gelukkig zijn de prijzen dit seizoen iets hoger, alleen zijn er tot nu toe minder partijen verkocht dan in september 2017. Het moet nog op gang komen. En dus moet het inkomen grotendeels nog worden verdiend.''

Grondstof

Mosselzaad is de grondstof van de kwekers. Het aantal gebieden waar ze vrij mosselzaad mogen vissen, is de afgelopen jaren beperkt, vooral om te zorgen dat vogels hun kostje kunnen opscharrelen. Mosselkwekers komen nu op twee manieren aan mosselzaad: via zogeheten mosselzaadinvang-installaties (mzi's) en door visserij op mosselbanken in gebieden die niet gesloten zijn voor de sector. De vrije zones waar zich regelmatig mosselzaadbanken vormen, zijn met name in het westen van de Waddenzee te vinden.

BRU68

Elk jaar is het de vraag of er daadwerkelijk veel mosselzaad ligt. Daarom inventariseren de mosselkwekers in het voor- en najaar gezamenlijk of een zaadvisserij mogelijk is. Gewoonlijk brengt de BRU68 de hoeveelheden mosselzaad in kaart. Ligt er te weinig, dan gaat het feest niet door en mogen alleen vogels hun gang gaan. Eind 2016 was er een overvloedige zaadval. De kwekers konden toen in totaal 30 miljoen kilo mosselbroed opvissen.

Storm

Door storm en stroming lag er in de herfst van 2017 nauwelijks mosselzaad. Bovendien spoelde veel via mzi's gewonnen en op kweekpercelen uitgezaaid mosselzaad tijdens heftige stormen weg. Een flinke tegenslag voor de kwekers. Afgelopen voorjaar hadden ze een broodnodig gelukje. Ze troffen forse mosselzaadbanken aan, waren ze 13 miljoen kilo van mochten opvissen. Het betrof vooral halfwasmosselen die nu in een half jaar zover zijn doorgegroeid dat een deel al als consumptiemosselen is verkocht.

Vergunning

Nu komt er 12 miljoen kilo mosselzaad bij. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit moet voor de najaarsvisserij nog wel een vergunning afgeven. Risseeuw voorziet geen problemen. Dinsdag 2 oktober gooien de 50 kotters de korren uit. Ze zitten elkaar niet in de weg, omdat de mosselbanken over de hele westelijke Waddenzee verspreid zijn.

Gemiddeld groeit een jong mosseltje in twee jaar uit tot een smakelijke consumptiemossel. Dat gebeurt op kweekpercelen in de Waddenzee en de Oosterschelde. De kweekgronden liggen in stabielere wateren, maar zijn desondanks kwetsbaar voor storm en stroming. De kwekers zullen het mosselzaad zowel op percelen in de Waddenzee als in de Oosterschelde 'uitzaaien'.