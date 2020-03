Mosselkweker Yerseke wil nu snel schadevergoeding van minister voor mosselzaadconflict

VIDEO / update 15.13 uur Stations­burg kan weer zestig jaar mee

15:13 MIDDELBURG - De Stationsbrug staat weer op zijn plaats tussen het station en de Stationsstraat in Middelburg. Zes maanden was de brug weg voor heel groot onderhoud. Het duurt echter nog een aantal dagen voor voetgangers, (brom)fietsers en de bussen weer over de brug kunnen. ,,Dat kan waarschijnlijk pas in de namiddag van 10 april”, aldus projectleider Loek Schipper. ,,Want we moeten hem eerst volledig aansluiten op alle systemen en uitgebreid testen.”