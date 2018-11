Mosselkweker vangt bot bij ministerie

Lezers helpen lezers 'Ik heb nooit de kans gehad die mensen te bedanken'

8:04 Elke dag verschijnen in deze krant oproepjes van lezers die op zoek zijn naar allerlei zaken. Wat is het verhaal achter deze oproepjes? En is het gelukt om het gevraagde te bemachtigen? Vandaag: Henk Bouwens uit Steenbergen. Hij is niet op zoek naar dingen, maar naar mensen. Hij wil het echtpaar bedanken dat hem hielp na een ongeval bij Biggekerke.