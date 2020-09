Mosselkweker kan veel doen voor een optimale oogst, ook al is elk perceel anders

In­dië-herdenking in Vlissingen: ‘75 jaar vrijheid. Wat een weelde!’

5 september VLISSINGEN - ,,Al 75 jaar leven we in vrijheid. Wat een weelde! Wat een luxe! Beseffen we wel wat daaraan voorafging?” Bob Latuheru vraagt het zich hardop af tijdens de Indië-herdenking in Vlissingen. Daarom doet hij een beroep op hen die dat nog weten. ,,Wij moeten de verhalen blijven vertellen.”