Mosselen voor de millennial: easy peasy, eitje toch!

Roxanne uit Goes wil een ton bij elkaar rennen op zeven marathons voor Kinder Kankervrij

12:55 GOES - Roxanne Machielse uit Goes wil volgend jaar minimaal 100.000 euro inzamelen voor de stichting Kinder Kankervrij (KiKa). De café-exploitante gaat daarvoor zeven grote marathons lopen, verspreid over de hele wereld.