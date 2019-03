Morgen weer zware windstoten verwacht

We krijgen morgen weer te maken met een venijnige storing die in de ochtend flink wat regen brengt in heel het land en met name in het zuidoosten en oosten van het land enige tijd voor veel wind zorgt. Dat meldt Weerplaza. De regenstoring trekt gedurende de ochtend van zuidwest naar noordoost over het land. De ochtendspits kan flink wat hinder ondervinden.