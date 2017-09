Morgen kabinetsbrief met geld voor Thermphos

Vlissingse cafébaas boos over intrekken vergunning na drugsvondst

17:30 DEN HAAG/VLISSINGEN - Een 48-jarige voormalige café-exploitante uit Vlissingen is naar de Raad van State gestapt tegen de burgemeester die haar horecavergunning introk na de vondst van drugs in haar woning en in haar café.