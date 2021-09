Moos Luijks (7) uit Middelburg wil wil muzikant, judoër en onderzoeker worden

Wat is je grote droom?

,,Ik had drie grote dromen. De eerste, op de radio komen, is al gelukt. Ik was op Radio Rijnmond toen we op de stadscamping in Rotterdam stonden. De tweede droom, in de krant komen, lukt nu ook al! De derde droom is een keer op televisie komen, bij het Jeugdjournaal lijkt me leuk.”