Moordverdachte John S. langer vast, nabestaanden Vlissingse schoenmaker willen rust

Het Openbaar Ministerie verdenkt S. van drie keer moord, dan wel doodslag en twee keer poging daartoe. Dodelijke slachtoffers zijn de 60-jarige Johan Quist uit Vlissingen en de 34-jarige Nathalie uit Alblasserdam en 16-jarige Anne-Sofie uit Dordrecht.

Nabestaanden van Johan Quist zijn geschokt door wat de schoenmaker uit Vlissingen is overkomen. ,,Wat er is gebeurd, is vreselijk’’, zegt woordvoerder Jeroen Baardemans. ,,Er komt nu heel veel op zijn familie af. Wat hen ook erg aangrijpt zijn de vele geruchten en aannames die nu de ronde doen. De familie heeft op dit moment vooral de behoefte aan rust, zodat ze dit kunnen proberen te verwerken.’’

Beide drama’s voltrokken zich vorige week, eerst op woensdag en daarna op vrijdag. Het begon op de avond van Dodenherdenking in de Sint Jacobsstraat in Vlissingen. Daar werd schoenmaker Johan Quist rond een uur of negen in zijn eigen winkel in de Sint Jacobsstraat levenloos en zwaar toegetakeld gevonden. De politie maakte direct melding van een misdrijf, maar gaf de identiteit van het slachtoffer nog niet prijs. Ook liet de politie niks los over een verdachte toen die op donderdagavond in beeld kwam.

Pas twee dagen later, op vrijdagmiddag, werd duidelijk dat de politie in Zeeland op zoek was naar John S, de man die ‘s ochtends ook had toegeslagen op zorgboerderij Tro Tardi in Alblasserdam. Daarbij werden de 34-jarige Nathalie uit Alblasserdam en de 16-jarige Anne-Sofie uit Dordrecht doodgeschoten. Een 12-jarige jongen en een 20-jarige vrouw liepen zware verwondingen op en liggen nog steeds in het ziekenhuis. Over hun toestand doet het Openbaar Ministerie geen mededelingen. Een derde persoon raakte in shock en is door de huisarts behandeld. S. werd kort na de fatale schietpartij gearresteerd.

Mails aan RTL Boulevard

Johan Quist en S. zouden elkaar hebben leren kennen in een chatroom voor homo’s. In een mail aan RTL Boulevard liet S. na zijn daad in Vlissingen weten dat Quist voor hem een ‘willekeurig’ slachtoffer was op wie hij zijn wapen wilde uitproberen. S. schreef in de mail over psychische problemen waarmee hij kampte en zorg die hij zo nodig had, maar ondanks aandringen niet kreeg. ‘Het is al jaren oorlog in mijn hoofd’, stond er in de twee mails, die de indruk wekte dat S. precies wist waarmee hij bezig was.

Naar RTL stuurde de inwoner van Oud-Alblas ook foto’s van de omgebrachte Quist. De afbeeldingen zijn volgens het OM ‘gruwelijk’ om te zien. De redactie van RTL trof de mail van S. pas aan, nadat het OM aan de bel had getrokken. In zijn mails kondigde S. overigens niet aan wat hij precies van plan was in Alblasserdam. ,,De mails worden in het opsporingsonderzoek betrokken. Samen met andere onderzoeksresultaten worden deze nu nader onderzocht en bekeken, om zo een compleet mogelijk beeld te krijgen van de gebeurtenissen”, meldt het OM.

Celstraf van twee jaar

Naast zijn werk als schoenmaker (eerst in Middelburg, later in Vlissingen) trad Johan Quist in 2006 in de publiciteit door er openlijk voor uit te komen dat hij homo was binnen de gereformeerde gemeente. Hij vertelde dat in een interview met het Reformatorisch Dagblad. Quist richtte later RefoAnders op, een organisatie voor homoseksuele mannen uit de reformatorische gemeenschap. De stichting hield op te bestaan toen hij in 2014 werd veroordeeld voor jarenlang seksueel misbruik van zijn minderjarige zoon. Quist kreeg een celstraf van twee jaar opgelegd.

Een deel van de Sint Jacobsstraat in Vlissingen was sinds de vondst van Quists lichaam dagenlang afgesloten voor sporenonderzoek. Sinds zaterdagnacht is het winkelgebied weer vrijgegeven, al is de voordeur van het pand waar Quist werd gevonden nog wel verzegeld door de politie. Aan de deur is een bos witte rozen bevestigd.

John S. zit sinds zijn aanhouding in alle beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Hij heeft het afgelopen weekend meerdere verklaringen afgelegd.

Klik hier voor het dossier over de moorden in Vlissingen en Alblasserdam.

Volledig scherm De Sint Jacobsstraat in Vlissingen is sinds zaterdagnacht weer vrijgegeven. De voordeur van het pand waar Johan Quist dood werd aangetroffen is verzegeld door de politie. © Eldridge Pentury

Volledig scherm Mensen leggen bloemen bij zorgboerderij Tro Tardi in Alblasserdam. © ANP