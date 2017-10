Moordenaar schoonmoeder eist onmiddellijke vrijlating

B. zit vast voor moord op zijn schoonmoeder en voor twee moordpogingen, op zijn ex-vrouw en haar neef. In 2007 werd hij in hoger beroep door het gerechtshof in Den Haag veroordeeld tot 16 jaar cel. B. wilde toen dat hij overgeplaatst zou worden naar een Belgische gevangenis, dan zou hij al in aanmerking kunnen komen voor vervroegde invrijheidstelling na één derde van zijn straf. Het gerechtshof bepaalde echter dat hij in een Nederlandse gevangenis moest blijven, om pas na de twee derde van zijn straf, de gebruikelijke termijn, vrij te komen.